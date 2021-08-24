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Происшествия24 августа 2021 15:22

В ликвидации пожара на Волчихинском водохранилище участвует 71 человек

Также на место отправили 17 единиц техники
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что забор воды будет производиться из самого Волчихинского водохранилища

Планируется, что забор воды будет производиться из самого Волчихинского водохранилища

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ликвидации крупного лесного пожара, который возник недалеко от Волчихинского водохранилища, участвует 71 человек авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев. На место отправили 17 единиц техники. Из-за стихии полицейские перекрыли участок федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург». Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск.

- Организовано взаимодействие с руководством горнолыжного курорта «Волчиха» для эвакуации персонала. В летний период горнолыжная база не работает. Ближайшие населенные пункты находятся в 2-3 километрах от пожара, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения в полной готовности находится вертолет Ми-8, планируется, что забор воды будет производиться из самого Волчихинского водохранилища.