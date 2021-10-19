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Общество19 октября 2021 19:31

В Свердловской области скончался криминальный авторитет по кличке «Глаз»

По предварительным данным, причиной его смерти стало хроническое заболевание
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Евгения Глазырина в узких кругах знали под кличкой «Глаз»

Евгения Глазырина в узких кругах знали под кличкой «Глаз»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области скончался криминальный авторитет Евгений Глазырин, которого в узких кругах знали под кличкой «Глаз». По предварительным данным, причиной его смерти стало хроническое заболевание. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

- Данный гражданин скончался в областной больнице № 2 медико-санитарной части 66 18 октября. В медицинском учреждении он проходил лечение. По закону мы не имеем права раскрывать его диагноз, - сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге скончался Герман Гардт, так же известный, как Гера ЖБИ. Ему было 50 лет.

- Ночью у него остановилось сердце, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Герман Гардт был одним из задержанных участников «стрелки» у ресторана на Юмашева,5. Известно, что в прошлом он занимался джиу-джитцу, а также был владельцем спортивного клуба и тренером по единоборствам. Наш собеседник ранее рассказывал, что часть задержанных во время «стрелки» - его воспитанники.