Количество очагов на горящем торфянике под Екатеринбургом уменьшилось до 12

Торфяники заполняют водой, чтобы погасить подземные пожары. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Смог от горящих торфяников снова опустился на Екатеринбург 18 октября. На месте подземного пожара продолжают работать огнеборцы. В воскресенье в МЧС сообщали о 17 очагах на торфяниках. Сегодня пять из них погасили.

- На сегодняшний день у нас происходит очень много тления торфа на площади в 4,5 гектара. Это 12 очагов, - рассказал Сергей Щербаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области. - Создано четыре боевых участка. На тушение подано семь стволов и 28 отдельных торфяных стволов. Проложено шесть магистральных линий от естественного водоема.

Борьба с пожаром осложняется тем, что торфяник очень сухой. Десятки лет назад здесь было болото, но советские власти осушили его проложив сеть из каналов, которые полностью вывели из него воду. По одной из версий, пожар начался из-за действия людей - кто-то развел костер на торфяном поле.