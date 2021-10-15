В прокуратуре рассказали, кто чаще совершает преступления в Свердловской области

Половина преступников не имеет постоянной работы, а пять с половиной процента и вовсе являются безработными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала календарного года в Свердловской области выявили 20 200 преступников. Из них 16,3 % - женщины, 4,6 % - несовершеннолетние, 4,5 % - учащиеся. Большая часть преступлений приходится на рецидивистов – 65,4%.

- В состоянии алкогольного опьянения совершено 36,5 % преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,6 %. В отношении членов семьи, супругов, сожителей, в том числе бывших, совершено 14,9 % преступлений, - отмечают в надзорном ведомстве.

Половина преступников не имеет постоянной работы, а пять с половиной процента и вовсе являются безработными.

Напомним, что цыган из Троицка обвиняют в изнасиловании трех школьниц.