В Краснотурьинске бюджетники получат дополнительный выходной за прививку от коронавируса

Мэрия уральского городка Краснотурьинск придумала, как стимулировать население к массовой вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия уральского городка Краснотурьинск придумала, как стимулировать население к массовой вакцинации от COVID-19. Работникам бюджетной сферы будут вручать за прививку бесплатные билеты в театр кукол, а также у них будет возможность получить дополнительный выходной. Об этом пишет паблик Вконтакте «Краснотурьинск LIVE».

В других городах и регионах тех, кто сделал укол, в разные периоды поощряли выплатами 10 тысяч рублей, милями «Аэрофлота», скидками в кафе, походом в спортзал, гречкой, сахаром, саженцами или десятком яиц.

Кстати, в Нижнем Тагиле первые 10 жителей, привившихся от коронавируса, поучаствовали в специальном розыгрыше для вакцинированных. Местная администрация проводит акцию «Прививка с приятным бонусом» среди горожан из разных районов. Единственным критерием для участия в розыгрыше призов является получение прививки от COVID-19 в период с 25 сентября по 25 октября 2021 года.