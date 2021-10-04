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Общество4 октября 2021 17:28

В Нижнем Тагиле впервые провели розыгрыш призов среди вакцинированных горожан

Акция «Прививка с приятным бонусом» будет проводиться еженедельно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили свои призы на центральной площади города

Сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили свои призы на центральной площади города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле первые 10 жителей, привившихся от коронавируса, поучаствовали в специальном розыгрыше для вакцинированных. Местная администрация проводит акцию «Прививка с приятным бонусом» среди горожан из разных районов. Единственным критерием для участия в розыгрыше призов является получение прививки от COVID-19 в период с 25 октября по 25 ноября 2021 года.

- Сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили свои призы на центральной площади города. Один из них, Максим Кудрявцев, стал обладателем подарочного сертификата на отдых в домике базы «Спартак», - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Победитель рассказал, что вакцинировался сам и посоветовал привиться своей семье. Кстати, те, у кого не получилось подойти за выигрышем, смогут забрать его в управлении социальных программ и семейной политики. Планируется, что розыгрыши будут проводиться еженедельно. Участники будут получать билеты в учреждения культуры и спорта Нижнего Тагила.