В Нижнем Тагиле впервые провели розыгрыш призов среди вакцинированных горожан

Сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили свои призы на центральной площади города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле первые 10 жителей, привившихся от коронавируса, поучаствовали в специальном розыгрыше для вакцинированных. Местная администрация проводит акцию «Прививка с приятным бонусом» среди горожан из разных районов. Единственным критерием для участия в розыгрыше призов является получение прививки от COVID-19 в период с 25 октября по 25 ноября 2021 года.

- Сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили свои призы на центральной площади города. Один из них, Максим Кудрявцев, стал обладателем подарочного сертификата на отдых в домике базы «Спартак», - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Победитель рассказал, что вакцинировался сам и посоветовал привиться своей семье. Кстати, те, у кого не получилось подойти за выигрышем, смогут забрать его в управлении социальных программ и семейной политики. Планируется, что розыгрыши будут проводиться еженедельно. Участники будут получать билеты в учреждения культуры и спорта Нижнего Тагила.