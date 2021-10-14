В Екатеринбурге парень угнал отечественную легковушку, чтобы покататься

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который угнал отечественную легковушку, чтобы покататься. Заявление о пропаже автомобиля поступило в дежурную часть поступило 6 октября, владелец машины заявил, что она была неисправной из-за неполадок в системе охлаждения, общий ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

- Впоследствии указанный автомобиль был обнаружен сотрудниками городского полка ДПС ГИБДД на улице Дарвина со следами угона: скрученными между собой проводами зажигания, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Угонщиком оказался ранее не судимый местный житель. Юноша не стал отпираться и признался в преступлении, машину уже вернули законному владельцу. В полиции возбудилит уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», парню грозит до пяти лет тюрьмы.