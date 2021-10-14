На Урале водитель насмерть сбил мужчину, который ночью стоял на дороге

В момент аварии водитель был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На подъезде к поселку Каменные ключи с трассы «Верхняя Пышма-Невьянск» 35-летний водитель сбил 52-летнего мужчину, который стоял на проезжей части. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм погиб до прибытия скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Причину аварии установят позже. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инцидент произошел 13 октября 2021 года в 19:35. Водитель управлял Hyundai Santa Fe. Стаж вождения мужчины составляет 17 лет. Он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв и пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция сообщает, что пешеход мог сам спровоцировать ДТП. Он находился в темное время суток в темной одежде без световозвращающих элементов. Причину аварии установят позже.

Также 13 октября произошло ДТП в Арамили. Там 67-летний водитель Ford Fusion сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Ее доставили в больницу в Екатеринбург с травмами различной степени тяжести. Мама ребенка объяснила, что девочка шла в школу. На ее портфеле были световозвращающие элементы.

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