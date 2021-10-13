В Арамили водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло 13 октября 2021 года около 12:00 на улице Карла-Маркса. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Арамили 67-летний водитель Ford Fusion сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Ее доставили в больницу в Екатеринбург с травмами различной степени тяжести, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля Ford Fusion, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество в движении пешеходу, - говорится в сообщении.

ДТП произошло 13 октября 2021 года около 12:00 на улице Карла-Маркса. Девочка переходила дорогу справа налево по ходу движения транспорта. Стаж водителя составляет три года. Он не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв.

Мама ребенка объяснила, что девочка шла в школу. На ее портфеле были световозвращающие элементы. Сама родитель была в это время на работе.

Инспекторы ДПС привлекли водителя к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за то, что он не уступил дорогу пешеходу. Также на мужчину завели дело об административном правонарушении по статье 12.24 (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего).

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