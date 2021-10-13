В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 68 человек и 32 единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров, их площадь составляет порядка 106.2 гектрара, восемь из них уже локализованы на общей площади 83,6 гектара. При этом спасатели уточняют, что большинство возгораний все же удалось ликвидировать.

Возгорания зафиксированы на территории Екатеринбурга, Верхне-Салдинского, Гаринского, Каменского, Невьянского, Пышминского, Серовского, Сосьвинского, Тугулымского городских округов. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 68 человек и 32 единицы техники. При этом на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Также уральские спасатели продолжают тушить тлеющий торфяник под Екатеринбургом. За минувшие сутки они потушили 1,6 гектара.