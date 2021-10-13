За сутки спасатели потушили 1,6 гектара тлеющего торфяника под Екатеринбургом

Спасатели продолжают заниматься проливкой. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Уральские спасатели продолжают тушить тлеющий торфяник под Екатеринбургом. За минувшие сутки они потушили 1,6 гектара, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На утро 13 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 5,4 гектара, - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают заниматься проливкой. Сейчас в этом участвуют 73 человек и 16 единиц техники. Для подачи воды к тлеющему торфянику проложено пять магистральных линий. Для закачки воды вглубь пластов используются специальные торфяные стволы.

Кроме того, Роспотребнадзор провел замеры концентрации вредных примесей в воздухе. Превышение ПДК не зафиксировано.

Тление торфяника под Екатеринбургом началось в минувшие выходные. По данным на 11 октября, пожарным удалось локализовать тление. На тот момент общая площадь тления составляла 7,8 гектара. При этом спасатели отметили, что тушение осложняется глубиной залегания очагов. Они находятся на девяти метрах в глубину. По данным на 12 октября, общая площадь тлеющих очагов сократилась до 7 гектар.

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