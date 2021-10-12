Площадь тления торфяников под Екатеринбургом снизилась до 7 гектар

Проливкой торфяника занимаются 39 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарные всю минувшую ночь окарауливали и проливали отдельные очаги тления торфяников под Екатеринбургом. Благодаря этому площадь тления сократилась до 7 гектар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На месте отмечается запах горелого торфа без существенного задымления, - говорится в сообщении.

На месте тления работали 11 человек и девять единиц техники. Проливкой торфяника занимаются 39 человек и семь единиц техники. При этом в Екатеринбурге не замечено загрязнение атмосферного воздуха. Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

По данным на 11 октября, пожарным удалось локализовать тление торфяников под Екатеринбургом, которое началось на минувших выходных. На тот момент общая площадь тления составляла 7,8 гектара. При этом спасатели отметили, что тушение осложняется глубиной залегания очагов. Онинаходятся на девяти метрах в глубину.