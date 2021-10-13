Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 15:28

Заброшенная больница в Зеленой роще потеряла статус архитектурного памятника

Экспертиза исключила ее из реестра объектов культурного наследия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эксперты не выявили признаки, определяющие ценностные особенности объекта

Эксперты не выявили признаки, определяющие ценностные особенности объекта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание заброшенной больницы, которая расположена в Зеленой роще по адресу 8 марта, 78а, потеряла статус архитектурного памятника, строение было возведено в 1938 году. Историко-культурная экспертиза исключила ее из Единого государственного реестра объектов культурного наследия

- Эксперты не выявили признаки, определяющие ценностные особенности объекта и позволяющие установить его историческую, архитектурную, научную, художественную, градостроительную или эстетическую значимость, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее стало известно, что в столице Урала станет на один парк больше. Он появится в границах улиц 8 Марта, Большакова, Шейнкмана и уже существующего парка Зеленая Роща.

- Здесь появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря, - объясняют авторы проекта.