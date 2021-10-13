Заброшенная больница в Зеленой роще потеряла статус архитектурного памятника

Эксперты не выявили признаки, определяющие ценностные особенности объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание заброшенной больницы, которая расположена в Зеленой роще по адресу 8 марта, 78а, потеряла статус архитектурного памятника, строение было возведено в 1938 году. Историко-культурная экспертиза исключила ее из Единого государственного реестра объектов культурного наследия

- Эксперты не выявили признаки, определяющие ценностные особенности объекта и позволяющие установить его историческую, архитектурную, научную, художественную, градостроительную или эстетическую значимость, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее стало известно, что в столице Урала станет на один парк больше. Он появится в границах улиц 8 Марта, Большакова, Шейнкмана и уже существующего парка Зеленая Роща.

- Здесь появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря, - объясняют авторы проекта.