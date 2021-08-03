В Екатеринбурге рядом с Зеленой Рощей появится новый парк

Проектированием займется немецкое архитектурное бюро. Фото: Фонд святой Екатерины

В столице Урала станет на один парк больше. Он появится в границах улиц 8 Марта, Большакова, Шейнкмана и уже существующего парка Зеленая Роща.

- Здесь появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря, - объясняют авторы проекта.

Новый парк появится в границах улиц 8 Марта, Большакова, Шейнкмана и Зеленой Рощи. Фото: Фонд святой Екатерины

Проектированием парка займется то же самое немецкое архитектурное бюро, которое ранее построило для футбольного клуба в Краснодаре два стадиона с детской академией и окружающим их парком. Оно называется GMP. Его специалисты уже приезжали в Екатеринбург с так называемым «техническим визитом». Новый парк будет построен благодаря финансированию учредителей Фонда святой Екатерины – Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

Так парк будет выглядеть в вечернее время. Фото: Фонд святой Екатерины

- Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование, - объясняет Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины. - У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру – все эти компетенции применят в Екатеринбурге

К слову, также будет восстановлена станция медицинской скорой помощи в парке Зеленая Роща, заброшенная уже много лет. Для этого был создан Фонд поддержки и реконструкции Екатерининской больницы.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины