Екатеринбургский фестиваль «Атмосфера» вышел в финал национальной премии Russian Event Awards

В 2021 году фестиваль «Атмосфера» проводился в Екатеринбурге в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский фестиваль «Атмосфера» стал финалистом регионального этапа национальной премии Russian Event Awards, который проходил в Перми. Он занял первое место в номинации «Лучше туристическое событие в области культуры и искусства с населением города более 100 тысяч человек». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе фестиваля.

- Конкуренция была очень серьезная. В первый раз я увидела такое большое количество фестивалей в России и это были проекты только из УФО и Поволжья, - поделилась директор фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. - А сколько отличных и суперинтересных проектов - можно путешествовать по России от фестиваля к фестивалю каждый месяц.

Фото: пресс-служба фестиваля

Также из Екатеринбурга в премии участвовала интерактивная выставка медиаискусства TSVET3000 и Венский фестиваль музыкальных фильмов. Последний вошел в дополнительный список проектов, приглашенных в общенациональный финал.

Напомним, что в 2021 году фестиваль «Атмосфера» проводился в Екатеринбурге в третий раз. Мероприятие впервые прошло на Площади 1905 года, где обустроили настоящий сад. За 16 дней его посетило более 133 тысяч человек.