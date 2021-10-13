ФСБ пресекла на Урале канал сбыта наркотиков

Мужчина должен был на машине доставить наркотики в Татарстан. Фото: пограничное управление ФСБ по Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области крупного наркокурьера. Теперь мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима, сообщает пограничное управление ФСБ по Челябинской области.

- В апреле 2020 года на территории Свердловской области задержан гражданин Российской Федерации, причастный к покушению на сбыт наркотического средства в особо крупном размере, - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину после того, как он забрал крупную закладку в лесу в Свердловской области. Фото: пограничное управление

Сбыт наркотиков осуществлялся группой лиц. Задержанный должен был достать, зарытую в земле, крупную закладку. В тайнике находилось около килограмма «синтетики». Затем мужчина должен был на машине доставить наркотики в город Набережные Челны Республики Татарстан. Там он планировал сделать четыре закладки по 250 грамм.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину после того, как он забрал крупную закладку в лесу в Свердловской области. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Приговор не был обжалован и уже вступил в силу.

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