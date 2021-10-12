В Свердловской области от коронавируса привили меньше трети жителей

На Урале есть достаточный запас вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прививку от коронавируса поставили 28% жителей. Об этом рассказал главный эпидемиолог региона Александр Харитонов

- Сегодня нам не хватает людей, которые приходят на вакцинацию. Темпы я бы назвал низкими, - заявил он.

Харитонов отметил, что на Урале есть достаточный запас вакцины. Он подчеркнул, что нужно создать иммунитет у 60% населения региона. При этом он уверен, что взрослых жителей Свердловской области нужно привить на 80%.

Кроме того, главный эпидимиолог рассказал, что в уральских больницах свободными остаются только 12-13% ковидных коек.

Также Харитонов высказался об антипрививочниках. По его словам, они существуют с того момента, как появилась первая вакцина. Эпидимиолог обвинил их в том, что в конце 80-х в России случилась эпидемия дифтерии.

В Свердловской области уже несколько недель фиксируют больше 500 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того каждый день от COVID-19 умирает больше 40 человек.

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