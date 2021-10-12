В Екатеринбурге восстанавливают пешеходный переход на Ленина-Пушкина

В конце недели горожане смогут переходить перекресток Ленина-Пушкина по пешеходному переходу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге восстанавливают пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

На перекрестке уже устанавливают светофоры и знаки. «Зебра» должна появиться здесь до конца недели.

Напомним, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина в этом году обещали установить квадратные светофоры. Отличительной особенностью устройств является то, что они потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию светодиодов. Их изготовлением занимается Уральский оптико-механический завод.

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