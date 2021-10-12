ФСБ проводит антитеррористические учения возле ДИВСа в Екатеринбурге

ФСБ просит горожан сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около Дворца игровых видов спорта проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает УФСБ по Свердловской области.

- В район проведения учений входят часть Олимпийской набережной и прилегающая к территории спортивного комплекса автомобильная парковка, - говорится в сообщении.

При этом учения не скажутся на работе станции метро «Динамо». Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00.

Спецслужбы готовятся к обеспечению безопасности важных спортивных и общественно-политических мероприятий. В учениях будут задействованы правоохранительные органы, органы исполнительной власти и администрация спортивного объекта.

ФСБ просит горожан сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений.

Ранее, 18 февраля 2020 года, сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Это никак не сказалось на расписании поездов и на работе вокзала.

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