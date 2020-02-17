На ЖД вокзал Екатеринбурга нагрянет ФСБ

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:31:51+03:00

На территории будут проводиться антитеррористические учения

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На ЖД вокзал Екатеринбурга завтра, 18 февраля, нагрянут силовики. Но пугаться не стоит – на территории будут проводиться антитеррористические учения в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности.

- В случае необходимости просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов, а также оказывать содействие силовикам, - рассказали в региональном отделении ФСБ.

Как отмечают в пресс-службе, учения никак не скажутся на расписании поездов и, в целом, работу вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU