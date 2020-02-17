2020-02-17T11:31:51+03:00
Общество

На ЖД вокзал Екатеринбурга нагрянет ФСБ

На территории будут проводиться антитеррористические учения
Мария Трапезникова
Поделиться:
Учения пройдут завтра, 18 февраляУчения пройдут завтра, 18 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На ЖД вокзал Екатеринбурга завтра, 18 февраля, нагрянут силовики. Но пугаться не стоит – на территории будут проводиться антитеррористические учения в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности.

- В случае необходимости просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов, а также оказывать содействие силовикам, - рассказали в региональном отделении ФСБ.

Как отмечают в пресс-службе, учения никак не скажутся на расписании поездов и, в целом, работу вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К бунтовавшим водителям «скорой» в Екатеринбурге придет налоговая
Свыше 600 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году
На ЖД вокзал Екатеринбурга нагрянет ФСБ
На Урале не будут строить новые «карантинные санатории» для заболевших гриппом и ОРВИ
Труп выбросили в болото: на Урале молодая мать с друзьями зарезала бывшего мужа
Лечение за 10 минут: маленьким пациентам уральской больницы подарили кабинет эндоскопии
В Екатеринбурге назвали даты выпускных и последних звонков
Не получается уехать на работу: в Екатеринбурге почти перестал ходить автобус №059
Закрыла свои кредиты: бухгалтер уральской газеты оставила коллег без денег
В Екатеринбурге за 243 миллиона облагородят 35 дворов
Больше 100 тысяч уральцев не пустили на курорты из-за долгов по «коммуналке» и алиментам
Псевдовоенный из Екатеринбурга обокрал старушку на 40 тысяч
16 побед в 16 матчах: уральские «лисицы» обыграли соперниц из Курска
Юные синхронистки из Екатеринбурга забрали «золото» на крупном международном турнире