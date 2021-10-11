Под Екатеринбургом пожарные локализовали тлеющие торфяники

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Екатеринбургом пожарным удалось локализовать тление торфяников, которое возникло на минувших выходных. Спасатели отметили, что на данный момент еще остаются небольшие очаги общей площадью 7.8 гектара. Сейчас идет проливка территории.

- Тушение осложняется глубиной залегания очагов тления до девяти метров. В ночное время будет продолжаться окарауливание территории. Всего в тушении задействованы 49 человек личного состава, девять единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает, что превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано. Однако рано утром уральскую столицу накрыло смогом, и, по сообщениям синоптиком, он не рассеется в ближайшие дни. Екатеринбуржцам придется закрывать окна и стараться как можно меньше проводить времени на улице.