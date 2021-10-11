Житель Свердловской области выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей

В итоге выигрыш мужчины составил 2 391 144 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области Станислав Мальцев смог выиграть в лотерее больше двух миллионов рублей. По словам мужчины, попытать счастье в розыгрыше крупной суммы он решил впервые, и ему удалось забрать суперприз. При этом счастливый билет ему достался всего за 40 рублей. Известно, что он поучаствовал в «Спортлото 5 из 36».

- Мне сначала показалось, что я увидел две тысячи рублей. Когда осознал размер выигрыша, конечно, не поверил и долго думал, что это шутка какая-то, - цитирует Станислава пресс-служба лотерейного розыгрыша.

В итоге выигрыш мужчины составил 2 391 144 рубля. На эти деньги он собирается отремонтировать дом. Напомним, ранее стало известно, что майор полиции из Каменска-Уральского Татьяна Манженко выиграла в лотерее автомобиль за миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе распространитель государственных лотерей «Столото».