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Общество23 сентября 2021 13:36

Майор полиции из Свердловской области выиграла в лотерее автомобиль

Татьяна Манженко стала обладательницей главного приза
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Победительница получит выигрыш деньгами и потратит его на подарки родственникам

Победительница получит выигрыш деньгами и потратит его на подарки родственникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майор полиции из Каменска-Уральского Татьяна Манженко выиграла в лотерее автомобиль за миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе распространитель государственных лотерей «Столото». Татьяна узнала о победе, когда решила проверить электронную почту спустя неделю после розыгрыша.

- Если честно, я не сразу поверила. Пересмотрела в интернете запись розыгрыша рассказала Татьяна Манженко. - Часто представляла себя на месте победителя с крупным выигрышем, но все равно реакция оказалась непредсказуемой. Испытала шквал положительных эмоций, которые до сих пор не отпускают.

У Татьяны уже есть автомобиль, поэтому она решила получить приз деньгами. На что потратить выигрыш она пока не решила, но уверена, что сделает подарки родственникам.