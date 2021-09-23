Майор полиции из Свердловской области выиграла в лотерее автомобиль

Победительница получит выигрыш деньгами и потратит его на подарки родственникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майор полиции из Каменска-Уральского Татьяна Манженко выиграла в лотерее автомобиль за миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе распространитель государственных лотерей «Столото». Татьяна узнала о победе, когда решила проверить электронную почту спустя неделю после розыгрыша.

- Если честно, я не сразу поверила. Пересмотрела в интернете запись розыгрыша рассказала Татьяна Манженко. - Часто представляла себя на месте победителя с крупным выигрышем, но все равно реакция оказалась непредсказуемой. Испытала шквал положительных эмоций, которые до сих пор не отпускают.

У Татьяны уже есть автомобиль, поэтому она решила получить приз деньгами. На что потратить выигрыш она пока не решила, но уверена, что сделает подарки родственникам.