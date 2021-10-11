В Нижнем Тагиле появилась новая зигзагообразная разметка

Разметка 1.17.2 нового стандарта обозначает остановку электротранспорта. Фото: сообщество «ВКонтакте» муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3»

В Нижнем Тагиле появилась первая зигзагообразная разметка, которая обозначает остановку трамвая посередине проезжей части. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Такую дорожную разметку нанесли на остановке «Центральный рынок» в Нижнем Тагиле. По этой разметке пассажиры трамваев смогут переходить на тротуар.

Разметка 1.17.2 нового стандарта обозначает остановку электротранспорта, где рельсы идут по проезжей части и нет приподнятой площадки для остановки.

В конце сентября в Екатеринбурге появилась новая дорожная разметка. В столице Урала впервые отделили зону для велосипедов и самокатов от пешеходной. Мэр города Алексей Орлов объяснил, что новую разметку нанесли в качестве эксперимента.

Первая дорожка для велосипедов и самокатов появилась вдоль проспекта Ленина от улицы Восточной до Гагарина. А вторая расположилась на набережной у Исети. Эта дорожка начинается от проспекта Ленина и идет до киноконцертного театра «Космос». Также выделили парковки для самокатов.

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