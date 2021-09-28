В Екатеринбурге появились первые дорожки для велосипедов и самокатов

Первая дорожка для велосипедов и самокатов появилась вдоль проспекта Ленина от улицы Восточной до Гагарина
Фото: Алина СУРИНА
В Екатеринбурге впервые отделили зону для велосипедов и самокатов от пешеходной. Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр Алексей Орлов.
- Сезон катания на самокатах подходит к концу. Он получился достаточно противоречивым, — и плюсов много, но и минусы есть. Ключевой момент — необходимость разделения потоков пешеходов, и велосипедистов, и самокатчиков, - заявил глава города.
Он отметил, что новую разметку нанесли в качестве эксперимента. Первая дорожка для велосипедов и самокатов появилась вдоль проспекта Ленина от улицы Восточной до Гагарина. А вторая расположилась на набережной у Исети. Эта дорожка начинается от проспекта Ленина и идет до киноконцертного театра «Космос». Также выделили парковки для самокатов.
Также выделили парковки для самокатов. Фото: страница Алексей Орлова в Instagram
Орлов подчеркнул, что, если эксперимент будет удачным, к следующему сезону такие дорожки заполнят весь Екатеринбург.
- Самокаты и велосипеды — часть жизни города, поэтому важно навести в этой сфере порядок и жить комфортно и безопасно! – заключил мэр.
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