В Екатеринбурге волонтеры спасли кошку, забравшуюся на бетонный столб

Как кошка оказалась на столбе останется загадкой Фото: группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге»
В Екатеринбурге днем, 10 октября, зооспасатели сняли с бетонного столба кошку. Питомица пансионата, находящегося на улице Рощинская, забралась туда еще ночью, а спуститься сама не смогла.
- Что заставило ее забраться на столб, тем более бетонный, осталось загадкой - пансионат окружен высоким забором, собак на территории нет, - рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».
После спасения питомицу вернули обратно в пансионат. Напомним, недавно в поселке Большой Исток в Свердловской области зооспасатели достали из подвала котенка, который застрял между бетонными блоками. Чтобы вызволить усатого, волонтерам пришлось работать перфоратором прямо рядом с его головой.
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