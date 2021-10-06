Добровольцы решили расширить щель, в которую забрался котенок, чтобы его оттуда достать. Фото: «ЗооСпас»

В поселке Большой Исток в Свердловской области зооспасатели достали из подвала котенка, который застрял между бетонными блоками. Об этом сообщает сообщество добровольцев «ЗооСпас».

- Приезжаем. Нас проводят в подвал. В углу в щели на стыке двух бетонных блоков на глубине около 20 сантиметров от поверхности просматривается шерстяной бочок. Руку просунуть в щель невозможно, и сразу чувствуется, что сквозь такую щель котенка не протащить, - говорится в сообщении.

Местные жителя дали зооспасателям перфоратор. В подвале нашлась розетка, к которой они смогли его подключить. Добровольцы решили расширить щель, в которую забрался котенок.

Добровольцам удалось сколоть край бетонного блока, вся мордочка у котенка была засыпана бетонной пылью. Фото: «ЗооСпас»

- Буром делаем серию отверстий. Меняем бур на лопатку, переключаем перфоратор в режим отбойного молотка, продалбливаем перемычки. Снова делаем дырки. Так, шаг за шагом, - рассказывают зооспасатели.

Добровольцам удалось сколоть край бетонного блока так, что животное стало видно. Однако котенок все еще был зажат в щели и не мог сдвинуться ни на миллиметр. Вся мордочка у него была засыпана бетонной пылью. Зооспасателям пришлось работать перфоратором прямо рядом с головой котенка.

- Наконец, желанный миг настает - сколот последний выступ, и я вынимаю котенка рукой, - вспоминает зооспасатель.

Смотреть видеосюжет Зооспасатели достали котенка, застрявшего в подвале, с помощью перфоратора

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