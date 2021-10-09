Под Нижним Тагилом снесли сразу 20 аварийных домов

Многие горожане получили ключи от квартир в новой многоэтажке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Уралец, который расположен под Нижним Тагилом, снесли 20 аварийных домов. Всех жителей, проживающих в этих помещениях, переселили в другие квартиры. Многие горожане получили ключи от квартир в новой многоэтажке, расположенной по адресу Кирова, 2. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Местные жители провели благоустройство прилегающей территории. Оставшиеся два аварийных здания будут снесены в 2022 году, Напомним, на приобретение 16 квартир для расселения тагильчан из аварийных домов выделено 28 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, накануне в городе стартовала XI Международная Демидовская ассамблея, которая посвящена 365-летию со дня рождения основателя известной династии Никиты Демидова, кроме того, именно в этом году отмечается юбилей уральской металлургии. В честь открытия собрания приветственное письмо участникам прислал президент Российской Федерации Владимир Путин.