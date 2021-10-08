Владимир Путин направил приветственное письмо участникам Демидовской ассамблеи в Нижнем Тагиле

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле стартовала XI Международная Демидовская ассамблея, которая посвящена 365-летию со дня рождения основателя известной династии Никиты Демидова, кроме того, именно в этом году отмечается юбилей уральской металлургии. В честь открытия собрания приветственное письмо участникам прислал президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Нынешняя ассамблея проходит в Нижнем Тагиле – одном из крупных центров, тесно связанных с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала, - отметил президент в своем послании.

Кроме того, глава государства отметил, что именно в эти дни отмечается 180-летие первой экспозиции музея-заповедника «Горнозаводской Урал», который открыли в 1841 году. Сегодня это один из старейших региональных музеев России. В его фондах собрано свыше 450 тысяч ценнейших экспонатов XVII–XX веков, среди которых редкие архивные документы.