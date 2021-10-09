В Екатеринбурге пьяный водитель иномарки влетел в стену жилой многоэтажки

Мужчине грозит лишение водительских прав, материалы об аварии уже переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель за рулем иномарки влетел в здание жилого дома и перевернулся. Сообщение об аварии инспекторы ГИБДД получили поздно ночью: около 3:20. Инцидент произошел по адресу Шефская 89/1. Установлено, что владелец Nissan Almera не справился с управлением, когда ехал с улицы Фрезеровщиков в сторону Совхозной.

- Водитель иномарки был пьян. С резаными ранами рук и ушибом грудном клетки пострадавшего доставили в ГКБ № 23. Известно, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности шесть раз. На этот раз мужчине грозит лишение водительских прав, материалы об аварии уже переданы в суд. Напомним, 6 октября женщина на Toyota едва не заехала в подъезд многоэтажки на улице Учителей. По словам очевидцев, она перепутала педали и влетела в угол дома рядом с входом в здание.