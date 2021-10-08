Губернатор Свердловской области объяснил принцип работы «COVID-free» зон

По словам Евгения Куйвашева, никакая вакцина на 100% не гарантирует то, что привитый не заболеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области вновь высказался о создании зон, свободных от коронавируса. По словам главы региона, площадки «COVID-free» нужны для того, чтобы защитить ту категорию горожан, которые по каким-то причинам не стали делать прививку. Именно так он ответил подписчику в Instagram, который спросил об изоляции вакцинированного населения.

- Никакая вакцина на 100% не гарантирует то, что привитый не заболеет. Но если вдруг он заразится, то перенесет болезнь не в тяжелой форме не получит страшных осложнений, - отметил Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос.

Глава региона привел конкретный пример: если в ресторане, который входит в «COVID-free» зону, встретятся два привитых человека, то последствия их контакта будут минимальными. Но если передать вирус человеку без иммунитета к коронавируса, то последствия для него могут быть фатальными. Именно для этого и появилась необходимость развести потоки людей.