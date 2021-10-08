Свердловские чиновники отреагировали на жалобы работников «Гортранса» о низких зарплатах

По словам председателя профсоюзной организации, оплату труда многим работникам нужно повышать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники екатеринбургского гортранса пожаловались на низкие зарплаты во время областного совещания представителей профсоюзных организаций, в нем также принимал участие и глава региона Евгений Куйвашев. По словам председателя профсоюзной организации, оплату труда многим работникам нужно повышать.

- Гортранс – это муниципальное предприятие. По поручению губернатора министерство транспорта и дорожного хозяйства в рамках согласительных процедур по бюджету поддерживает суммы расходных полномочий муниципалитета, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном департаменте информационной политики.

При этом в ДИПе напомнили, что деятельность организации зависит от многих факторов, не только от бюджетного финансирования, а в ситуации теперь разбирается и министерство транспорта. По словам чиновников, администрация оперативно решает острые вопросы, не допускает задержек зарплаты и невыхода сотрудников на работу.

Напомним, ранее энергетики Екатеринбурга пригрозили оставить жителей без троллейбусов из-за долгов «Гортранса». Как оказалось, по состоянию на 15 сентября организация задолжала 138 миллионов рублей за пять месяцев. На счета компании отправили 21 миллион, однако это не покрывает расходы даже за август.