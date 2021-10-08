В Екатеринбурге женщина выпала из окна многоэтажки

Женщина выпала из окна 10 этажа Фото: Олег ГАЛИМОВ

В центре Екатеринбурга пожилая женщина выпала из окна. Об этом сообщает корреспондент «КП Екатеринбург» с места событий.

- Она выпала примерно из окна 10 этажа на крышу магазина, - сообщают очевидцы.

Инцидент произошел на улице Мамина-Сибяряка, 54 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Инцидент произошел на улице Мамина-Сибяряка, 54. На место приехала машина реанимации. Однако женщине уже нельзя было помочь. Также к дому приехала полиция.

- Бабушка была совсем старая. У нее были проблемы с памятью. Внук нанял ей сиделку, - рассказали соседи «КП Екатеринбург».

Ранее, в конце июля 2021 года, в Екатеринбурге из окна многоэтажки на проспекте Космонавтов, 32 выпал молодой человек. Он выпал примерно с пятого этажа. Очевидцы говорят, что он сильно кричал. Врачам не удалось его спасти.