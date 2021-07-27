В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой парень

По словам очевидцев, парень сорвался с пятого этажа Фото: telegram-канал Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге из окна многоэтажки на проспекте Космонавтов, 32 выпал молодой человек. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», парень скончался.
- Примерно с пятого этажа упал. Говорят, он сильно кричал. Может, случайно сорвался, - рассказали местные жители.
В СК по Свердловской области обещали прокомментировать гибель молодого человека позже.
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