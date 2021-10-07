Аэропорт Кольцово станет авиахабом после подписания соглашения между Red Wings и «Уральскими авиалиниями»

Одна из авиакомпаний будет непосредственно выполнять рейс, а другая будет партнером с правом продажи билетов под собственным кодом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Red Wings и «Уральские авиалинии» подписали соглашение о код-шеринге на базе Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- Наша задача на следующем этапе – развитие регионального трансфера и стыковок двух наших базовых авиакомпаний, - отметил подчеркнул гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Он подчеркнул, что в 2022 году трансфер будет расти, и уральцы смогут летать дешево и без пересадок.

Код-шер соглашение предполагает, что две авиакомпании будут продавать один перелет. Однако этот рейс будет с пересадкой. До точки пересадки полет будет осуществлять одна авиакомпания, а до конечного пункта другая.

При этом одна из авиакомпаний будет непосредственно выполнять рейс, а другая будет партнером с правом продажи билетов под собственным кодом.

Ранее из Кольцово впервые за семь лет вылетел самолет в Доминикану в Пунта-Кану. Рейс выполнила авиакомпания Nordwind. Сейчас из Екатеринбурга осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них курорты Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие.