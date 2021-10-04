Из Кольцово впервые за семь лет вылетел самолет в Пунта-Кану

Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово теперь можно улететь на курорты Доминиканской Республики. Первый самолет в государство на острове Гаити, которое славится своими пляжами, вылетел в субботу, 2 октября. На рейсе авиакомпании Azur Air пассажиры улетели в Ла-Роману - город на юго-востоке страны на берегу Карибского моря.

В воскресенье, 3 октября, вылетел второй самолет в Доминикану. На нем впервые за семь лет пассажиров доставили из Екатеринбурга в Пунта-Кану. Рейс выполнила авиакомпания Nordwind. Оба воздушных судна вылетели в с полной загрузкой.

- Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Даты и время вылета необходимо уточнять у туроператора Anex Tour, формирующего туры в Доминикану, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сейчас из Екатеринбурга осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них курорты Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие.