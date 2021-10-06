Предпринимательницы из Екатеринбурга стали участниками подкаста про малый бизнес

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс.Бизнес

Гостями двух выпусков нового сезона стали екатеринбургские предпринимательницы Олеся Ляшенко, владелица хостела VDali Poshtel, и Александра Карева, основательница бренда украшений и сувениров из натуральных уральских камней «TRUE STONES».

Прошлый год сильно ударил по гостиничной сфере: почти 50% хостелов закрылись. Героине подкаста Олесе Ляшенко пришлось ненадолго приостановить работу VDali Poshtel, а после пандемии — снова набирать сотрудников. Несмотря на сложности, предпринимательнице удалось не только удержаться на рынке, но и начать закрывать текущие потребности бизнеса. В планах — выйти в плюс и активно инвестировать в развитие хостела.

Александра, основательница «TRUE STONES», запустила свой бренд в 2020 и сейчас в Екатеринбурге открыты уже 2 магазина: на главной туристической улице города и в “Ельцин Центре”. В интервью предпринимательница рассказывает про запуск своего дела в разгар пандемии и особенностях развития бизнеса в нетуристический сезон, а также поделилась своим мнением о выборе маркетинговых каналов и рассказала о сложностях ведения бизнеса в своей сфере.

Эти и другие истории малых предпринимателей из разных городов России можно послушать на странице подкаста «Бизнес – это я» на всех основных подкаст-платформах.