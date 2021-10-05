В Североуральске скончалась 52-летняя председатель гордумы Елена Балбекова

Фото: местное издание ПроСевероуральск.ru

В Североуральске скончалась 52-летняя Елена Балбекова, которая работала председателем городской Думы. Информацию о смерти чиновницы подтвердили в аппарате Думы. По данным местного издания ПроСевероуральск.ru, в последнее время женщина часто находилась на больничном.

По неофициальной информации, смерть Елены Балбековой могла быть связана с суицидом. Известно, что в 2017 году партия «Единая Россия» выдвинула ее на пост спикера городской думы как депутата шестого созыва. Когда и где состоятся похороны председателя, пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге главой постоянной комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики стала 73-летняя Любовь Боркова. О назначении стало известно накануне во время очередного заседания гордумы.