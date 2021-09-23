В Екатеринбурге главой комиссии по молодежной политике стала 73-летняя Любовь Боркова

Фото: екатеринбургская городская дума

В Екатеринбурге главой постоянной комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики стала 73-летняя Любовь Боркова. О назначении стало известно накануне во время очередного заседания гордумы. Как оказалось, Инициатором ее назначения выступил председатель думы Игорь Володин.

- Любовь Павловна в 1973 году получила диплом Свердловского педагогического института. В декабре 1985 года была избрана председателем Орджоникидзевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки, - отметили в пресс-службе екатеринбургской городской думы.

Любовь Боркова стала депутатом гордумы в 2018 году. На своем нынешнем посту она сменила Галину Арбузову, которая скончалась на 74 году в ночь на 2 августа. Галина Арбузова была председателем постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.