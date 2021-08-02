На 74-м году жизни скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова

Галина Арбузова скончалась в ночь на 2 августа. Фото: Гордума Екатеринбурга

В ночь на 2 августа скончалась депутат городской Думы Екатеринбурга Галина Арбузова. Ей было 73 года.

- Всю свою жизнь Галина Арбузова посвятила образованию и воспитанию подрастающего поколения. В 1976 году она окончила Свердловский государственный педагогический институт, - отмечают в Гордуме.

Галина Арбузова была председателем постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Ранее этот пост занимала Елена Дерягина, которая скончалась в 2020 году.

В Гордуме отмечают, что Арбузова ставила перед собой задачу увеличить количество школ в Орджоникидзевском районе. Кроме этого благодаря ее усилиям были отремонтированы школы №49 и №81, через реконструкцию прошла школа №80.