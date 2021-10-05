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В Нижнем Тагиле спасатели достали кошку, упавшую в открытый колодец недалеко от Ленинского ЗАГСа, у дома 64 по улице Горошникова. О животном, попавшем в ловушку, в Центр защиты населения сообщили местные жители.

- Спасатели прибыв на место происшествия, спустились в колодец и вытащили испуганную котейку, которая сразу же ретировалась. После спецоперации спасатели закрыли колодец, - рассказали на странице в Instagram Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Также спасатели обратились к представителям управляющих компаний и ресурсных организаций с просьбой не оставлять открытыми колодцы открытыми.

- В них могут упасть люди, а это уже будет совсем другая история - история уже с неблагополучным концом! - отметили в Центре защиты населения.

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