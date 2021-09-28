В Нижнем Тагиле ястреб разбил окно и залетел в квартиру жилого дома

Фото: "Тагильский спасатель"

В Нижнем Тагиле в окно жилого дома влетел взрослый ястреб. Птица повредила стеклопакет и проникла в помещение, удобно расположившись на подоконнике. Хозяева квартиры обратились за помощью к спасателям, чтобы вернуть пернатую обратно в природу.

- Дело произошло на Вагонке. Птица разбила окно и залетела на балкон. Жильцы вызвали специалистов «Центра защиты населения», которые и выпустили ее в естественную среду обитания, - отметили тагильские спасатели в своих социальных сетях.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков вызволил из ловушки ястреба. Хищная птица залетела на склад на улице Артинская и несколько дней не могла найти из него выход. Работники складского помещения пытались поймать пернатую, приманивая его кормом, подгоняли ее к выходу, но она снова садилась на металлические перекрытия или верхние ярусы стеллажей с товарами.