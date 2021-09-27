В Екатеринбурге спасли ястреба, залетевшего на склад

Спасенного ястреба отправили в питомник для хищных птиц Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков вызволил из ловушки ястреба. Хищная птица залетела на склад на улице Артинская и несколько дней не могла найти из него выход. Работники складского помещения пытались поймать ястреба, приманивая его кормом, подгоняли его к выходу, но он снова садился на металлические перекрытия или верхние ярусы стеллажей с товарами.

- Шансы поймать сачком дикую хищную птицу, свободно летающую в громадном объеме цеховой постройки, выглядели ничтожными, - рассказывает Евгений Зенков. - Но когда ястреб в очередной раз пролетел над нами, то показалось, что длину рукоятки сачка можно нарастить так, что сеть окажется на его пути. Быстро крепим с помощью армированного скотча дополнительную секцию. Ястреб тем временем снова сел наверху на стеллажи. И с нескольких попыток его в итоге удалось накрыть сетью сачка и опустить на пол.

После этого зооспасатель осторожно распутал сеть и пересадил птицу в картонную коробку. В тот же вечер после спасения ястреба сотрудники склада отвезли птицу в центр реабилитации и питомник хищных птиц «Холзан». Там его временно разместили в вольере.

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