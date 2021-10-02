Уральские спасатели достали женщину, которая упала в погреб

Муж не смог сам достать супругу из погреба

В Верхотурье женщина упала в погреб и получила травмы. Спасатели достали ее из подполья, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Выполняя хозяйственные работы женщина не заметила открытый люк погреба и упала вниз, - говорится в сообщении.

Спасателям удалось аккуратно поднять женщину из погреба и переложить ее на носилки

Инцидент произошел 25 сентября. Муж не смог сам достать супругу из погреба. У женщины могли быть переломы. Доставать ее нужно было при помощи носилок. Чтобы это осуществить, спасатели выпилили пол и расширили лаз.

Спасателям удалось аккуратно поднять женщину из погреба и переложить ее на носилки. После этого они передали ее врачам.

Ранее в Екатеринбурге двое автоинспекторов помогли добраться домой 80-летнему мужчине, который страдает от потери памяти. 27 сентября экипаж заметил пенсионера. Полицейские поинтересовались, все ли с ним в порядке. Он сказал, что потерялся. Дедушка показал, где примерно находится его дом. Автоинспекторы взялись проводить его. Вскоре дедушка смог вспомнить, где именно находится его квартира.

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