Участок трассы «Екатеринбург-Тюмень» перекрыли до 4 октября

Проезд закрыт из-за капитального ремонта трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург-Тюмень» с 123 по 148 километр перекрыли на несколько дней из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

- Госавтоинспекция обращает внимание водителей на введенные ограничения, рекомендует соблюдать правила, заблаговременно снижать скорость при подъезде к участку, где ведется ремонт, не допускать опасных маневров, - напомнили в ГИБДД. - Водителям транспортных средств следует быть предельно внимательными при движении по данному участку в темное время суток, при выпадении осадков.

Проезд закрыт из-за капитального ремонта трассы в Камышловском районе. Объехать перекрытие можно через село Обуховское Камышловского района и город Камышлов. Открыть участок трассы планируют 23:59 3 октября.

Напомним, что также трассу перекроют с 5 по 10 октября на мосту через реку Камышловка и на 144 километре дороги.