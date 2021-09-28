Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» временно перекроют

Объехать ремонтируемые участки можно будет через город Камышлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по трассе «Екатеринбург – Тюмень» на время закроют. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Трассу перекроют на мосту через реку Камышловка и на 144 километре дороги. Это связано с ремонтом.

Движение будет ограничено с 06:00 30 сентября по 23:59 3 октября. Также трассу перекроют на это де время с 5 по 10 октября.

- Объезд будет организован через город Камышлов, - сообщает «Уралуправтодор».

Ранее трассу «Екатеринбург – Тюмень» перекрывали с 06:00 3 сентября до 23:59 5 сентября. Там ремонтировали мосты через реки Пышма и Мостовка.