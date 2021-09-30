Инстасамка прервала концерт в Екатеринбурге, чтобы парень сделал предложение

Фото: instagram.com/2oteeva

В Екатеринбурге, в концерт-холле «Свобода» вечером, 29 сентября, вышли на сцену Дарья Зотеева (Инстасамка) и Олег Еропкин (Moneyken). Во время шоу они неожиданно для фанатов выключили музыку и разрешили подняться на сцену молодому человеку, чтобы он сделал предложение своей девушке.

- Олеся, я очень долго готовился к этому шагу. Я волнуюсь, - сказал парень и встал на колено.

Девушка, тоже вышедшая на сцену, приняла предложение и под поздравления и радостные крики зрителей пара стала обниматься с Инстасамкой. После этого Дарья подарила девушке свои очки и продолжила выступление.

Напомним, в начале года после того, как Инстасамка выгнала со скандалом визажистов из своего дома, от сотрудничества с ней отказалась певица из Екатеринбурга Клава Кока. Кроме того блогершу лишили возможности озвучивать персонажа в мультфильме «100% волк». Для участия в озвучке пригласили всю ту же Клаву Коку.