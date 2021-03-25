«Этот фит ей нужен больше, чем мне»: Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии

Клава Кока слева. Инстасамка - справа. Фото: Instagram

Блогерша Дарья Зотеева (Инстасамка) обвинила Клаву Коку в двойных стандартах. Дело в том, что певица публично отказалась записывать совместную песню с Инстасамкой после скандала с визажистами. 20-летняя звезда Instagram (у Зотеевой 4 мл. подписчиков – прим.ред.) впервые прокомментировала слова Клавы в интервью рэперу Василию Вакуленко (Баста) в шоу «Вопрос ребром».

- Высказывание Клавы для меня было непонятным. Когда Алишер ( Моргенштерн – прим.ред)творил глупости* и помочился на телефон подписчика, она была немного другого мнение о таком поведении и у них прекрасно сложилась совместная работа. А когда я сделала что-то, что ей не понравилось, она сразу слилась, - заявила Зотеева. – Она это сделала, чтобы показаться хорошей и себя встряхнуть.

При этом Зотеева утверждает, что Клава Кока напрасно отказывается от совместного трека. Ведь по словам Инстасамки, продюсеры певицы сами уговаривали ее на «фит».

- Black Star первым предложил фит. Мы встретились с Клавой в ресторане, все обсудили. На данный момент ей нужнее фит со мной, чем мне

Напомним, после выходки 20-летняя Инстасамки от сотрудничества с ней Клава Кока, а также блогершу лишили возможности озвучивать персонажа в мультфильме «100% волк». Для участия в озвучке пригласили всю ту же Клаву Коку.

Дарья Зотеева в феврале выгнала из дома визажистов, которые пришли ее красить. Инстаграмщица вышла из себя, когда девушки опоздали. Блогерша выбросила вещи гостей за порог, снимая это все на видео, а после обозвала их «обсуживающим персоналом» и сожгла предназначенный визажистам гонорар.

- Это был последний раз, когда я в свою сторону терпела неуважение и опоздания, - кричала блогерша. - Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России, и чтобы еще раз кто-то позволил себя так вести, опаздывать хоть на минуту ко мне, я буду просто выгонять.

Клава Кока сразу после этого также отреагировала в своих соцсетях на поступок Инстасамки.

- Ты рисуешься для меня и для других совсем не тем человеком, которым являешься. Я считаю, что твой поступок низкий, - заявила певица.

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