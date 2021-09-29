В Екатеринбурге от коронавируса умерла учитель математики

Дарья Бардовская была любимым учителем многих учеников. Фото: страница Дарьи «ВКонтакте»

В Екатеринбурге скончалась учитель математики Дарья Бардовская. Она раньше работала в гимназии № 94.

- Еще одного замечательного человека забрал ковид, - написано на странице сообщества школы «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что Бардовская была любимым учителем многих учеников. О ней вспоминают, как об остроумном, веселом, добром и понимающем человеке. На момент смерти учительнице был 41 год.

Об учительнице вспоминают, как об остроумном, веселом, добром и понимающем человеке. Фото: страница Дарьи «ВКонтакте»

Директор гимназии № 94 Сергей Ярославцев рассказал «КП Екатеринбург», что Бардовская не работала в школе уже два года. По его словам, учитель лежала в больнице.

- Мы еще с родственниками не виделись. Завтра похороны. Она была ответственным, спокойным, доброжелательным педагогом. пользовалась уважением у коллег и родителей. Дети к ней хорошо относились. Классное руководство у нее было, - поделился воспоминаниями директор.

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