Молодой чемпион по программированию из Екатеринбурга умер от COVID-19

31 августа состояние Курпилянского ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Фото: соцсети

От коронавируса умер 28-летний Евгений Курпилянский из Екатеринбурга, который дважды завоевывал бронзовые медали на международной олимпиаде по программированию. Об этом сообщает общественная организация «Наблюдатели Петербурга», в которой состоял погибший.

- 13 августа Женю госпитализировали в Александровскую больницу, 19 августа он поступил в реанимацию, - говорится в сообщении.

31 августа состояние Курпилянского ухудшилось. Его подключили к аппарату ИВЛ. А 1 сентября молодой программист скончался.

- Женя талантливый программист, много лет работал в команде «ВКонтакте» и преподавал в Летней компьютерной школе, - пишут общественники.