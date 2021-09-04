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Общество4 сентября 2021 14:29

Молодой чемпион по программированию из Екатеринбурга умер от COVID-19

Он много лет работал в команде «ВКонтакте»
Анастасия ШИПИЦИНА
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31 августа состояние Курпилянского ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Фото: соцсети

31 августа состояние Курпилянского ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. Фото: соцсети

От коронавируса умер 28-летний Евгений Курпилянский из Екатеринбурга, который дважды завоевывал бронзовые медали на международной олимпиаде по программированию. Об этом сообщает общественная организация «Наблюдатели Петербурга», в которой состоял погибший.

- 13 августа Женю госпитализировали в Александровскую больницу, 19 августа он поступил в реанимацию, - говорится в сообщении.

31 августа состояние Курпилянского ухудшилось. Его подключили к аппарату ИВЛ. А 1 сентября молодой программист скончался.

- Женя талантливый программист, много лет работал в команде «ВКонтакте» и преподавал в Летней компьютерной школе, - пишут общественники.